На девять часов задержали авиарейс из Петербурга в Доминикану

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Сегодня, 5 января, в аэропорту «Пулково» на девять часов был задержан рейс авиакомпании Azur Air «Петербург – Пунта-Кана». Информация об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Пассажиры заявляют, что о таком большом переносе стало известно в самый последний момент, когда все люди уже прибыли в воздушную гавань «Пулково».

Представитель авиакомпании Azur Air вышел ко всем ожидающим посадки пассажирам и рассказал, что они пока что не смогут вылететь из Петербурга по техническим причинам. Самолёт, который должен был совершить транспортировку туристов в Доминикану, функционировать не мог, а прислать резервный самолёт у компании не было возможности.

Изначально время вылета было перенесено на 5 января на 05:00, но затем его отложили до 11:00.