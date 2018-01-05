При загадочных обстоятельствах в ресторане Омска умер москвич

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В социальных сетях стали появляться сообщения о том, что накануне Нового года в омском ресторане скончался житель Москвы по имени Николай. Информацию об этом распространила супруга погибшего Татьяна.

В сообщении Татьяны говорится, что трагедия случилась 24 декабря 2017 года. Тогда её 66-летний супруг Николай умер в кафе или ресторане Омска. Узнать название заведения общественного питания женщине не удалось. По её словам, в городе он был временно, поехал туда в командировку. Сам Николай является жителем Московской области. Татьяна обращается к омичам с просьбой выяснить название ресторана или кафе, где её муж был перед смертью. Семья Николая не знает даже самой причины смерти, а название заведения поможет в её выяснении.

В комментариях к посту Татьяны люди посоветовали ждать постановления о возбуждении уголовного дела, или же в отказе от правоохранителей. Именно в этих документах полиции и должно быть написано название заведения общественного питания, где скончался Николай.