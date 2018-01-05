В Свердловской области ищут двух 11-летних мальчиков

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В Кушве (Свердловская область) разыскивают двоих 11-летних мальчиков. Известно, что они отправились в лес, чтобы строить там штаб.

Сотрудники полиции города Кушвы занимаются поисками двух мальчиков, которые вчера 4 января ушли из дома и не вернулись. За помощью к сотрудникам правоохранительных органов обратились родители пропавших детей. Они сообщили, что перед тем, как отправиться на прогулку, дети разговаривали о лесе.

Основным местом поисков стал зимний лес, где ребята собирались построить штаб. Известно, что к поискам подключились и волонтеры из отряда «Лиза Алерт». Сообщается, что Ваня - темноволосый мальчик, одет был в синюю куртку, черные штаны с белыми лампасами, кроссовки зимние – красно черные. На поводке у мальчика была собака дворняжка Лыся. Женя – светловолосый с зелеными глазами, одет был в синий пуховик, черные штаны и кроссовки. У мальчика тоже была собака.

Всех, кто может сообщать какую либо информацию о местонахождении детей, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска: +7 963 440 51 05 (Светлана), или в любое отделение полиции.