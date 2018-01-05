В Перми разыскивают извращенца, напавшего на 15-летних девочек

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В Перми разыскивают извращенца, который напал в автобусе на нескольких 15-летних девушек. Как сообщается, мужчина приставал к детям, будучи далеко в нетрезвом состоянии.

Информация о таком небольшом происшествии появилась в пабликах в социальной сети «ВКонтакте». В постах сообщается, что один нетрезвый мужчина в полном людей автобусе приставал к школьницам. Он старался их трогать и разговаривать с ними. Одна из девочек, по-видимому, особенно смелая, решила нагрубить пьяному пассажиру и заступиться за своих подруг. Но дебошир схватил её за волосы и попытался вытянуть из автобуса. Заступиться за детей решился один из парней, ехавших в транспорте, все остальные люди ничего не предприняли. Он вытолкал пьяницу из автобуса.

Родители пострадавших девочек намерены обратиться в полицию, они хотят наказать нападавшего мужчину. Одна из матерей в социальных сетях просит у людей советов по дальнейшим действиям.