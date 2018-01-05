VistaNews.ru


В Перми разыскивают извращенца, напавшего на 15-летних девочек

Сегодня, 09:10

В Перми разыскивают извращенца, который напал в автобусе на нескольких 15-летних девушек. Как сообщается, мужчина приставал к детям, будучи далеко в нетрезвом состоянии.

Информация о таком небольшом происшествии появилась в пабликах в социальной сети «ВКонтакте». В постах сообщается, что один нетрезвый мужчина в полном людей автобусе приставал к школьницам. Он старался их трогать и разговаривать с ними. Одна из девочек, по-видимому, особенно смелая, решила нагрубить пьяному пассажиру и заступиться за своих подруг. Но дебошир схватил её за волосы и попытался вытянуть из автобуса. Заступиться за детей решился один из парней, ехавших в транспорте, все остальные люди ничего не предприняли. Он вытолкал пьяницу из автобуса.

Родители пострадавших девочек намерены обратиться в полицию, они хотят наказать нападавшего мужчину. Одна из матерей в социальных сетях просит у людей советов по дальнейшим действиям.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.