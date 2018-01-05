В Казахстане ищут издевавшихся над сайгаком живодеров

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В Акмолинской области (Казахстан) ищут живодеров, которые издевались над сайгаком. Видео с издевательствами попало в интернет.

В социальные сети попало видео, на котором снято, как группа неизвестных людей издевается над сайгаком, который занесен в Красную книгу. Инцидент произошел в Казахстане, неподалеку от озера Султан, которое расположено на территории Коргалжынского заповедника. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил Сакен Дильдахмет, который является пресс-секретарем комитета лесного хозяйства страны.

Известно, что на сегодняшний день полиция разыскивает людей, которые на видео издеваются над самцом сайгака. Всех, кто может дать какую-то информацию в отношении данных лиц, просят сообщать в ближайшее отделение полиции. За жестокое обращение с животным его обидчикам грозит солидный штраф (до 200 месячных расчетных показателей) или выполнение исправительных работ.

Напомним, что казахские власти постоянно ведут борьбу с браконьерами, которые истребляют сайгаков ради их рогов, за которые на черном рынке можно получить большие деньги. На территории страны в мае прошлого года насчитывалось около 152 тысяч данных животных.