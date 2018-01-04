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В Мурманской области умер 6-летний ребенок, выпавший из окна в декабре

Вчера, 23:20

В Мончегорске Мурманской области скончался шестилетний мальчик, ранее выпавший из окна квартиры на втором этаже. Трагедия произошла 3 января, травмы, полученные в декабре, оказались достаточно тяжелыми для детского организма.

 Шокирующий случай в Мончегорске произошел в начале декабря 2017 года. Шестилетний мальчик свалился вниз со второго этажа. причиной падения ребенка с высоты стал тот факт, что он решил пообщаться со своими друзьями через форточку. После того, как в проеме показалось его туловище, ребенок потерял равновесие и полетел вниз.

В результате такого падения медики диагностировали массовые повреждения внутренних органов. До сегодняшнего дня пострадавший находился под пристальным вниманием докторов, которые пытались спасти ему жизнь. 3 января 2018 года стало известно, что мальчик 6 лет скончался. Вероятно, тяжелые травмы внутренних органов оказались слишком тяжелыми для его организма. Родители ребенка пребывают в глубоком горе и собирают деньги для похорон сына.


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