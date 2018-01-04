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Трактористу из Беларуси раздробило руку на ферме

Вчера, 22:51

В Столинском районе Брестской области Беларуси трактористу пришлось ампутировать руку после того, как ему раздробило конечность в дробилке-раздатчике. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности на ферме.

 44-летний сотрудник сельскохозяйственного предприятия в процессе работы дробилки-раздатчика решил собственноручно очистить механизм. Левую руку затянуло и раздробило до такой степени, что сохранить конечность не представлялось возможным. После госпитализации пострадавшего тракториста медики ампутировали ему кисть.
По данным замглавы местного отделения СК Беларуси Александра Коржовника, по указанному инциденту проводится следственная проверка и ведётся выяснение обстоятельств, в результате которых сотрудник фермы лишился руки.


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