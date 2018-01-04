Полицейские спасли 10-летнего мальчика из-подо льда реки Вологды

Вчера, 22:28

В Вологде 10-летний мальчик провалился под лед на реке. Ребенок спешил на занятие в спортивной школе и решил пойти кратким путем под мостом.

Уникальное видео появилось в социальной сети. В сюжете показано, как сотрудники подразделения ППС в Вологде спасают провалившегося на реке под лед 10-летнего мальчика. Вместе с утопающим школьником в реке оказался и молодой парень 25 лет.

Все пострадавшие живы. Мальчика сотрудники полиции спасли первым, а затем принялись за парня. Все время, пока стражи порядка вместе с сотрудниками прибывшего МЧС отряда занимались спасением второго утопающего, мальчика согревал в своем бушлате один из сотрудников ППС.

Он бережно окутал ребенка в теплую куртку и положил в теплый салон служебного авто. После приезда скорой оба пострадавших были переданы медикам для дальнейшего обследования. Позже стало ясно, что мальчик опаздывал на урок в спортивной школе. Решив срезать путь, он спустился на лед реки Вологда и пошел под мостом, но лед треснул.