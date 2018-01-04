На Украине расследуют вспышку эпидемии гепатита А в Николаеве

Вчера, 21:33

В областной государственной администрации города Николаева, который расположен на территории Украины, было проведено заседание, которое посвятили массовому заражению жителей области гепатитом А.

Согласно информации, опубликованной местными средствами массовой информации, известно о том, что больше тридцати человек заразились данным вирусным заболеванием.

У половины пациентов медики подтвердили диагноз "гепатит". Около шести детей пребывают в больнице и надеются на неподтверждение диагноза врачей.

На данный момент проводятся проверки всех возможных заразителей, а также ожидаются результаты проверки качества воды, которую большинство заболевших покупали в стационарных пунктах разлива. Кроме того, во время совещания заседатели также не забыли отметить важность проверки качества питьевой воды в детских дошкольных заведениях, школах, колледжах, университетах.

Чиновники призвали украинцев к употреблению исключительно кипяченой воды. По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело.