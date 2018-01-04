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От взрыва в Кабуле погибли 15 человек

Вчера, 21:20

После произведенного взрыва в Кабуле погибли 15 мирных граждан. Полиция называет происшествие терактом, ведется расследование.

 В центральной части Кабула 4 января прогремел мощный взрыв. Инициатором детонации стал смертник, который погиб в первых рядах. Свидетели увиденного страшного события рассказали, что террорист ничем не привлекал к себе внимания, на мужчине была надета форма военного или сотрудника полиции.

В итоге произошедшего взрыва погибли 15 мирных жителей столицы Афганистана, по имеющимся данным, еще есть масса раненых, которые в данный момент увозят кареты скорой помощи. Как сообщают представители полиции Кабула, число пострадавших от взрыва 4 января может быть увеличено, так как пока не стало окончательно ясно. В настоящий момент ответственности за содеянное никто на себя не взял. По оценке полиции, это был настоящий теракт.


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