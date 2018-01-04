Москвичка попала в больницу после падения чемодана на голову в самолете

Вчера, 20:44

Москвичка двадцатилетнего возраста пострадала вследствие упавшего ей на голову чемодана в салоне самолета. О данном событии сообщила пресс-служба МВД.

На рейсе Вена-Москва произошел данный инцидент. Это событие зафиксировано третьего января. Согласно информации пресс-службы, молодой человек доставал свой чемодан с верхней полки и случайно уронил его на девушку, сидевшую снизу рядом.

Он немедленно оказал даме первую медицинскую помощь, но пострадавшую в итоге все же пришлось отправить в медучреждение. Позже медики диагностировали сотрясение у девушки.