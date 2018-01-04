В Уфе утопающего в озере спас прохожий из Иглино

Вчера, 20:40

Утопающего человека в озере Теплом на территории Уфы спас обычный прохожий из Иглино. Молодой парень 23 лет не обратил внимание на холодную зимнюю погоду и бросился в ледяную воду, рискуя своей жизнью.

Житель Иглино Владимир Смальченко не смог смотреть равнодушно на человека, который попал в беду посреди озера Теплое в Уфе. Парень молниеносно бросился спасать жизнь утопающему. Холодная погода на улице в сочетании с ледяной водой могли запросто лишить шанса на жизнь молодого спасителя, но парень не обратил внимания на этот нюанс.

Как он прокомментировал свои действия после всего, его главной задачей было спасти человека, который барахтался посреди обледеневшего озера. Утопающим оказался практически ровесник Смальцева, 26-летний местный горожанин Артур Асфандиянов. В зимний день они с друзьями пошли гулять на озеро. Молодой человек вышел на лед, который под его ногами треснул. Таким образом, парень оказался в водном ледяном плену.