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В Беларуси трое детей сбежали из детского сада и уехали на поезде

Вчера, 20:16

В Беларуси произошло чрезвычайное происшествие, получившее широкий общественный резонанс. Из детского сада в Светлогорске под вечер сбежали трое детей и уехали на поезде до станции Жлобин. В данное время проводится проверка обстоятельств инцидента.

Как сообщают в коммуникационном подразделении белорусской полиции, пропажу детей из подготовительной группы детского сада заметили только родители, которые пришли забирать своих чад домой. Воспитатель детского сада лишь разводила руками, никак не объясняя вопиющий случай. Сразу же к поискам детей были подключены все наряды милиции. Лишь спустя время беглецы были обнаружены в вагоне дизельного поезда.

До соседней со Светлогорском станции Жлобин детей сопровождали работники транспортной милиции. В тот же вечер мальчишки были возвращены перепуганным родителям. В данный момент правоохранители проверяют детский сад, документацию и личные дела работников. Непонятно, как воспитатель могла не заметить отсутствие троих детей во время полдника и ужина. Предположительно, дошкольники покинули территорию еще во время «тихого часа».


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