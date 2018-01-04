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На Алтае женщина просит полицию спасти ее после угрозы мужа убийством

Вчера, 20:01

Сорокалетняя жительница села Озерное Майминского района Алтайского края обратилась в правоохранительные органы с жалобой о том, что ее супруг неоднократно избивал ее и даже угрожал убить жену.

Согласно сообщениям местного отделения полиции, молодой человек, супруг пострадавшей, вернулся домой поздно и в состоянии алкогольного опьянения. Пара поссорилась, и мужчина ударил девушку кулаком по лицу, а затем и вовсе заявил о том, что намерен убить ее. На следующий день жительница села обратилась к медикам, которые оказали пострадавшей нужную помощь.

Супруга женщины доставили в отделение полиции, где он признался во всем содеянном, а также указал причину. Сделал он это из-за неприязни и нелюбви к своей сожительнице.


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