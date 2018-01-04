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В Сети появились фото последствий удара по авиабазе Хмеймим в Сирии

Вчера, 19:21

В Сети появились фото последствий удара, нанесённого радикалами по авиабазе Хмеймим, расположенной в Сирии. Обстрел из, предположительно, миномётов произошёл в канун Нового года.

 Судя из фото, опубликованных военным журналистом Романом Сапоньковым, имеются разные степени повреждений на различных типах базирующихся там самолётов.

Отмечено, что повреждены такие летательные средства, как Ми-8, Ан-30, Су-35С, Су-24, Ан-72.

Ранее Минобороны отрицало, что обстрел нанёс ущерб состоянию лётных боевых средств, находящихся на базе Хмеймим.

Но, судя по фотографиям, техника всё-таки была повреждена. Насколько быстро удастся её восстановить, не сообщается. Согласно некоторым источникам, военные техники её уже полностью отремонтировали и она готова продолжать выполнение заданий.


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