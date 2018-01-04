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32-летний парапланерист разбился в центре Петропавловска

Вчера, 18:32

Сегодня, 4 января, 32-летний парапланерист во время полёта зацепился за провода и упал в самом центре Петропавловска-Камчатского. Мужчину в тяжёлом состоянии и с большим количеством травм привезли в краевую больницу.

 Замглавврача городской станции скорой помощи Галина Куликова сообщила подробности происшествия. По ей словам, в больницу вызов поступил в 15:50 4-го января. Прибывшая на место происшествия бригада медиков оказала 32-летнему пострадавшему первую помощь.

Куликова поясняет, что молодой человек совершал спуск на своём параплане, затем возле Сбербанка в самом центре Петропавловска он зацепился за электропровода и упал на проезжую часть.

По словам врачей, в краевую больницу мужчину доставили с большим количеством переломов, черепно-мозговой травмой и с травматическим шоком второй степени.

Ранее сообщалось, что в результате схода лавины в Южном Тироле погибла женщина и её 11-летняя дочь.


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