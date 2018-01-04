В Калининградской области на побережье обнаружили обглоданного тюленя

Вчера, 18:27

В Калининградской области на побережье очевидцы обнаружили обглоданного тюленя. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Куликово.

В сообщении указано, что тело морского животного выбросила на побережье Балтийского моря, после чего его обглодали местные бродячие собаки. Очевидцы обнаружили тело животного 4 января в утреннее время. При этом отмечается, что труп тюленя и на текущий момент лежит на пляже.

Напомним, что аналогичный инцидент случился и летом 2017 года. Тогда сразу в нескольких населённых пунктах на берег также выбрасывало тела мёртвых тюленей.