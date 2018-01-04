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В Новороссийске загорелся строящийся дом

Вчера, 18:20

В Новороссийске загорелась новостройка. Так как дом еще не был сдан в эксплуатацию, пострадали лишь стройматериалы. Эксперты подсчитывают убытки от поврежденного имущества.

 Сообщение о возгорании на новостройке, которая расположена в районе улицы Героев Разведчиков и главного проспекта Ленина, на пульт оперативного дежурного одной из частей МЧС поступило в 12:15. На место происшествия в городе Новороссийске была отправлена команда пожарных. Процесс тушения пожара начался в 12:25. Через час огонь был ликвидирован полностью. Причиной пожара в недостроенном доме стали стройматериалы, которые воспламенились от источника огня.

В настоящий момент эксперты проводят подсчет нанесенных убытков огнем. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Так как людей в здании не было, никто не пострадал, только имущество. В тушении принимали участие шестеро сотрудников МЧС и три спецавто.


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