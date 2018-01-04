В Петербурге 30 детей надышались угарным газом при пожаре в автобусе

Вчера, 18:10

В Петербурге около 30 детей надышались угарным газом при пожаре в перевозившем их автобусе. Некоторые оказались в полубессознательном состоянии.

Автобус MAN, перевозящий группу школьников, загорелся на Биржевой площади Петербурга. Как сообщают очевидцы, пламя появилось в двигательном отсеке. Водитель попытался с ним справиться самостоятельно, применив огнетушитель. Однако тот оказался неисправен.

Вместо того, чтобы отвести детей-туристов на безопасное расстояние, сопровождавшие их взрослые допустили, чтобы школьники стали возвращаться туда для спасения личных вещей.

При этом они, рискуя жизнью, хватали всё, до чего успели дотянуться. В итоге, у многих детей зафиксировано отравление угарным газом.

Поскольку огнетушитель оказался в нерабочем состоянии, пламя за считанные минуты распространилось по салону.

В итоге сгорело множество ценных вещей, документы школьников, а также их наряды, в которых они предполагали отметить в Петербурге рождественские праздники.

В то же время, представители МЧС сообщили, что прибыли к месту инцидента через три минуты после заявки и никаких детей в салоне транспортного средства не было. Сообщение об отравлении детей угарным газом они называют ерундой.

Как бы то ни было, пожар туристического автобуса, перевозящего детей, действительно был и он сгорел полностью.