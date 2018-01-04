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В Брянской области 22-летнему студенту петарда разорвала руку

Вчера, 17:59

В Новозыбкове, что в Брянской области, в руках 22-летнего парня взорвалась петарда. Инцидент произошёл 3 января. Информацию предоставили местные СМИ.

В сообщении указано, что молодой человек является студентом вуза в Санкт-Петербурге, и решил приехать в родной город для празднования Нового года. Когда они с друзьями взрывали на улице петарды, то одну разорвало прямо во время того, как он держал её в своей руке. Молодой человек сразу же вызвал машину скорой помощи. Его оперативно доставили в местное медицинское учреждение с рваными ранами пальцев. Известно, что врачи оказали ему всю необходимую помощь.

Длительная реабилитация ему не понадобилась, и уже в скором времени его выписали.


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