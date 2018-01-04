В Южном Тироле из-за лавины погибли женщина и ребёнок

Вчера, 17:51

В результате схода лавины, которая недавно произошла в Южном Тироле, погибли женщина и её 11-летняя дочь.

Местные информационные издания сообщают, что данный катаклизм произошёл в долине Финшгау вчера, 3 января, вечером. В тот момент группа немецких лыжников, состоящая из девяти человек, находилась в пути.

Женщину и её 11-летнюю дочь во время спуска накрыла лавина. Уточняется, что ребёнок погиб прямо на месте происшествия, а её мама получила большое количество травм и скончалась в местной больнице.

Местные информационные агентства отмечают, что за последние пару дней на территории Южного Тироля выпало большое количество снега. Именно поэтому очень высоким остаётся уровень опасности схода снежных лавин.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в результате ДТП с участием иномарки и ВАЗа погибли четыре человека, а ещё столько же были доставлены в больницу с различными травмами.