Пострадавшего от взрыва баллона ребенка из Сочи перевезли в Краснодар

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В среду, 3 января, ребенка, который пострадал от взрыва газового баллона в Сочи, перевезли в больницу Краснодара с помощью вертолета.

По сообщениям пресс-службы, потерпевшего ребенка перевезли в ожоговое отделение больницы Краснодара, а вот его родители побудут в больнице №3 г. Сочи. Срок их пребывания там предположительно составит около двух недель.

Как было известно ранее, в частном секторе Хостинского района на Новороссийском шоссе в минувший вторник произошел взрыв газового баллона. Пострадавшими при инциденте стали трое взрослых и ребенок. Они получили сильные ожоги и были срочно госпитализированы.