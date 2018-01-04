Родственникам погибших в ДТП в ХМАО выплатят 225 тыс. руб. на похороны

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Родственникам погибших в жутком ДТП в ХМАО выплатят 225 тысяч рублей на похороны. Средства выделят из резервного фонда округа.

Информацию предоставила Галина Липатова, занимающая должность начальника департамента по общественным связям. В сообщении указано, что всем родственникам погибших в ДТП выплатят 225 тысяч рублей. Она рассказала, что близкие люди жертв проживают в населённом пункте Нягань. Сейчас тела находятся в морге, где в скором времени будет происходить опознание погибших. Потом трупы направят на подготовку к прощальным церемониям.

Напомним, что жуткий дорожный инцидент в ХМАО произошёл 3 января. Тогда жертвами стали 4 несовершеннолетних детей и 6 взрослых. Сейчас следователи уже возбудили уголовное дело по факту ДТП. Отмечается, что за ходом расследования будут следить в центральном отделении СК РФ. Сейчас силовики также ищут граждан, которые могли оказаться свидетелями происшествия.