В Кировской области 53-летний мужчина скончался после игры в лазер-бол

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53-летний житель города Порошино (Кировская область) скончался после игры в лазер-бол. Во время развлечения мужчине резко стало плохо, ему вызвали скорую, однако кировец все же скончался.

Трагический инцидент в Порошино произошел накануне днем. В местном «Гамми-парке» огромная компания людей играла в лазер-бол. В определенный момент 53-летний мужчина почувствовал себя плохо и развлечение прервалось. Кировца усадили и вызвали карету скорой. До приезда врачей состояние больного ухудшилось до критического. Прибывшие фельдшеры 30 минут пытались реанимировать умирающего, однако безуспешно.

Чрезвычайное происшествие спровоцировало массу жалоб в адрес Следкома по Кировской области. Шокированные трагическим инцидентом люди просят правоохранителей установить причину отсутствия в «Гамми-парке» медпунктов.