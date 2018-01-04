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В Ленобласти пьяный тихвинец сгорел заживо при пожаре от забытой сигареты

Сегодня, 14:33

Следственный комитет Российской федерации в Ленинградской области сообщил, что в городе Тихвине был обнаружен обгоревший труп 39-летнего мужчины. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения, когда уснул на диване с закуренной сигаретой. Вследствие чего случился пожар.

По словам представителей пожарной службы, 3 января житель Тихвина, находясь в своей квартире, в одиночестве праздновал Новый Год. Переборщив с алкоголем, тихвинец расположился на диване и уснул, закурив перед этим сигарету. Это и послужило причиной возгорания. Также известно, что данный житель уже привлекал внимание подобным случаем, но на этот раз спасти его не удалось. На данный момент тело мужчины находится на судебно-медицинской экспертизе.


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