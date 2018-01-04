В Тихвине 20-летняя девушка упала с 9-го этажа

Сегодня, 14:27

В Ленинградской области в городе Тихвине нашли мертвой девушку. Предположительно, с крыши 9-го этажа она упала на улице Машиностроителей 40. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели девушки, известно, ранее она проявляла психическую нестабильность самопринятия.

4 января около 02:30 мск на улице Машиностроителей 40 девушка была найдена без признаков жизни. Эту информацию подтвердили правоохранители, прибывшие на место происшествия. Точно известно, что юная особа до гибели находилась на 9-м этаже, после, оказавшись на земле, она скончалась от полученных травм.

По сведениям ее родственников, погибшая неоднократно проявляла психическую нестабильность самопринятия. На месте падения найдены личные вещи девушки, следов насилия, перемещения нет. Следственный комитет Ленобласти проводит проверку, выясняются обстоятельства гибели девушки.