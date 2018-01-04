В Астрахани «человек-паук» катается на крыше джипа

Сегодня, 14:03

В Астрахани публикация популярного автомобильного паблика стала поводом для проверки правоохранителей. В Сеть попало видео, как «человек-паук» катается на крыше внедорожника.

В современных реалиях подобные трюки не являются редкостью. Чего только люди с неадекватным взглядом на реальность не сделают, чтобы получить свою минуту славы в социальных сетях. Однако астраханских правоохранителей взволновал ролик про гражданина, едущего на крыше внедорожника, а затем спрыгивающего с него. Автоинспекторы начали проверку.

Было нетрудно разыскать владельца автомобиля, возившего по городским дорогам «человека-паука» на крыше. Водителю было предъявлено обвинение в нарушении правил перевозок пассажиров и выписан штраф в тысячу рублей. Был ли разыскан и наказан сам «спайдермен», пока неизвестно. Хотя супергероя поймать очень непросто, даже если он является жителем Астрахани, а не Нью-Йорка. Сам случай широко обсуждался в социальных сетях. Большинству комментаторов трюк не понравился из-за неповоротливости его участника.