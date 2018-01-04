VistaNews.ru


В Астрахани «человек-паук» катается на крыше джипа

Сегодня, 14:03

В Астрахани публикация популярного автомобильного паблика стала поводом для проверки правоохранителей. В Сеть попало видео, как «человек-паук» катается на крыше внедорожника.

В современных реалиях подобные трюки не являются редкостью. Чего только люди с неадекватным взглядом на реальность не сделают, чтобы получить свою минуту славы в социальных сетях. Однако астраханских правоохранителей взволновал ролик про гражданина, едущего на крыше внедорожника, а затем спрыгивающего с него. Автоинспекторы начали проверку.

Было нетрудно разыскать владельца автомобиля, возившего по городским дорогам «человека-паука» на крыше. Водителю было предъявлено обвинение в нарушении правил перевозок пассажиров и выписан штраф в тысячу рублей. Был ли разыскан и наказан сам «спайдермен», пока неизвестно. Хотя супергероя поймать очень непросто, даже если он является жителем Астрахани, а не Нью-Йорка. Сам случай широко обсуждался в социальных сетях. Большинству комментаторов трюк не понравился из-за неповоротливости его участника.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.