В Ростове собака без намордника едва не растерзала щенка

Сегодня, 13:52

В Ростове-на-Дону овчарка без намордника едва не растерзала маленького щенка. Владелица собаки даже не пыталась помешать своему питомцу.

В сообщении указано, что инцидент произошёл 1 января, прямо напротив Дворца спорта. Женщина выгуливала свою взрослую овчарку без намордника. Рядом же в этот момент проходила 10-летняя девочка со своим щенком лабрадора. Взрослое животное сорвалось с поводка и буквально чуть не растерзала маленькую. Когда девочка попросила убрать овчарку от её питомца, то владелица ответила ей в грубой форме. Когда же всё-таки собака оставила маленькую в покое, девочка начала сильно плакать, глядя на своего окровавленного питомца. Отмечается, что после ужасного инцидента владелица овчарки просто дальше направилась на прогулку.

Информации о том, обратились ли родители девочки в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств и принятия какого-либо решения, пока что нет.