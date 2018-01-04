Служебная собака из Самары нашла схрон с боеприпасами в Чечне

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Перед Новым годом у собаки самарского кинологического центра закончилась первая служебная поездка. Так, пес по кличке Услада в Веденском районе Чечни смог обнаружить бочку из пластика, зарытую в земле. Внутри были мины, боеприпасы, взрывчатка.

Самарская собака Услада смогла успешно обнаружить тайник боевиков в Чечне. По информации кинологов, это была первая поездка немецкой овчарки в служебных целях. В ходе поисковой операции в Веденском районе Чечни Услада нашла в земле закопанную боевиками бочку из пластика.

Внутри правоохранители обнаружили минометные мины, боеприпасы и детали для взрывных устройств. Этот спрятанный тайник мог стать причиной принесения вреда людям. Известно, что прославившаяся собака уже принимала участие в проверке зданий и сооружений перед массовыми мероприятиями.

Также специализация самарской Услады распространяется на салоны автомобилей.