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На стрелке Васильевского острова за 14 минут дотла сгорел автобус

Сегодня, 13:10

На стрелке Васильевского острова всего 14 минут хватило автобусу, чтобы сгореть дотла. К счастью, никто не пострадал.

В сообщении указано, что инцидент произошёл на Васильевском острове в районе переулка Биржевого. Объектом возгорания стал туристический автобус. Соответствующими снимками делятся очевидцы в социальных сетях. Отмечается, что транспортное средство сгорело всего за 14 минут. Он был пустой, пассажиров к счастью, внутри не оказалось. Указывается, что на место ЧП быстро прибыл пожарный расчёт, чтобы полностью локализовать огонь. Сейчас на месте работают правоохранители и сотрудники МЧС. Благодаря оперативной работе, пламя не перекинулось на близлежащие здания. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить силовикам.


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