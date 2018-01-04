Полиция Омска нашла мать брошенной 3-летней девочки

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Мать-кукушка оставила свою 3-летнюю дочь незнакомой женщине. Об этом сообщили оперативники Омска. Подозреваемая найдена, ей грозит штраф 500 рублей. Ведется проверка. Стало известно, что бросившая свою 3-летнюю дочь жительница Омска найдена.

По данным заявления жительницы Омска, женщина жаловалась ей на свою нелегкую жизнь, после чего развернулась и сбежала с улицы Молодогвардейской, бросив своего ребенка. Спустя 24 часа нарушительницу нашли сотрудники полиции.

Горе-мать проживает в деревне Фадино. О судьбе ребенка она не переживает и не думает. По ее словам, она лишь хотела, чтобы у ребенка было лучшая жизнь, а не существование. Максимальное наказание для кукушки – штраф в размере 500 рублей.

Займутся ли специальные социальные службы мониторингом выполнения родительских прав женщиной, пока неизвестно.