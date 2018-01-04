На Блюхера петербурженка угодила под колеса из-за спешки

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В Санкт-Петербурге местная жительница попала под колеса автомобиля на Блюхера. Причиной стала спешка петербурженки и переход на красный свет. Состояние девушки неизвестно.

4 января петербурженка попала под колеса автомобиля. ДТП произошло утром около 8:00 мск. Причиной стала спешка молодой особы и нарушение правил перехода проезжей части. По данным Госавтоинспекции, девушка опаздывала на автобус и решила сократить путь к нему, пренебрегая красным светом для пешеходов. На место прибыла карета скорой помощи. О состоянии девушки ничего неизвестно.

Новость о произошедшем появилась пару часов назад в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, водитель оставил умирать пешехода в Башкортостане 1января, а в Тамбовской области пьяный водитель «прокатил» по асфальту инспектора ДПС.