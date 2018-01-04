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Полиция опровергла сведения о массовой драке на востоке Москвы

Сегодня, 11:29

Столичная полиция опровергла сведения о, якобы, произошедшей драке на востоке Москвы.  Сообщение 4 января сделано дежурным офицером городского ГУ МВД.

Полицейский проинформировал, сведения о массовой драке, якобы, произошедшей в кафе, находящемся в восточной части Москвы, являются такими, которые не соответствуют действительности.

Офицер сообщил, правоохранители выезжали на место предполагаемого инцидента, расположенное на Большой Косинской. Поступившие ночью сведения о массовой драке, устроенной рядом с кафе, не подтвердились.

В то же время, в целом ряде СМИ распространена информация, что побоище всё же было. В нём, якобы, принимало участие не меньше 30 человек.


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