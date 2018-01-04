В посёлке Шапки спасатели и полиция спасли заблудившегося мальчика

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В посёлке Шапки, Тосненский район, был найден мальчик 12 лет, который заблудился в лесу. Сергея нашли 3 января в 22:30, примерно через 6 часов после долгих скитаний.

Отец мальчика сообщает, парень на тот момент не брал с собой мобильный телефон. 3 января, примерно в 16:30 подросток решил покататься сам на лыжах. Об этом сообщили в спасательно-поисковом отряде Ленинградской области "Лиза Алерт".

К настоящему времени жизни и здоровью подростка ничего не грозит. К поискам мальчика были привлечены не только работники спасательных служб и полиции, но и волонтёры. Так же в раболту пустили несколько снегоходов и беспилотников.