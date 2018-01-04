В вагоне московского метро умер мужчина

Сегодня, 11:25

В вагоне московского метрополитена умер мужчина. Об этом рассказали очевидцы происшествия.

В сообщении указано, что в районе станции «Ботанический сад» мужчине резко стало плохо, он потерял создание прямо в вагоне и упал. Очевидцы утверждают, что у пострадавшего случился какой-то приступ, он резко начал синеть, а пока состав доехал до ВДНХ, он уже скончался прямо на месте происшествия, не дождавшись медицинских сотрудников. Когда состав остановился, то тело умершего вынесли на станцию и положили на скамейку. Граждане сразу же обратились за помощью к начальнику станции.

Сейчас на месте происшествия работают медики и представители правоохранительных органов. Более детальной информации пока что не поступало.