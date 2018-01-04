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Количество жертв при пожаре в Новосибирской области возросло до 10

Сегодня, 11:47

Количество жертв в результате пожара в Искитимском районе, что в Новосибирской области, возросло до 10 человек.

В сообщении указано, что на обувном складе погибли также граждане Киргизии и Китая. Личности ещё 2-х человек пока что не установлены. Их тела сотрудники МЧС также обнаружили во время расчистки территории от завалов после локализации очага возгорания. Сейчас на место инцидента уже прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым придётся установить всю хронологию событий и выяснить все детали происшествия.

Ранее поступала информация о двух погибших при пожаре.


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