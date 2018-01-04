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В Пермском крае стая волков гуляла по двору дома

Вчера, 23:45

Жители села Усть-Гаревая Добрянского района Пермской области замечают стаю волков во дворах собственных домов. Сельчане опасаются за жизни свои и своих детей из-за угрозы нападения хищников.

В селе всё чаще стали замечать волков у домов. По свидетельству одного из очевидцев, его жена ночью, встав напиться, увидела в окно сразу двух хищников у её дома, их позже прогнал взрослый сын семьи. Сельчане утверждают, что волки совершенно не боятся подходить к жилищам людей, особенно в тёмное время суток. При этом в Усть-Гаревой по вечерам наблюдаются неполадки с уличным освещением.
Как комментирует председатель местного охотобщества Егор Полин, в местности сейчас наблюдается 2 стаи волков на 4 и на 6 особей, а также волк-одиночка и одна пара. Такое увеличение численности волков отмечается по всей области. Охотники собираются устроить облаву в середине января, а до того времени предупреждают местных жителей о мерах предосторожности, в частности, не задерживаться на улице дотемна.


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