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Свидетели сообщили о массовой драке на востоке Москвы в кафе

Вчера, 23:00

В восточной части Москвы, на территории кафе произошла массовая драка. Эта информация поступила от непосредственных свидетелей побоища, в котором участвуют примерно 30 человек.

 В Москве, на Большой Косинской улице, во дворе одного из столичных кафе, произошла массовая драка. Участниками потасовки стали не менее 30 человек. Очевидцы, которым удалось увидеть данное побоище, остались шокированы. Параллельно свидетели сообщили данные сведения о массовой драке на востоке Москвы в полицию.

В данный момент информация проверяется оперативниками, на место происшествия отправлена следственно-оперативная группа сотрудников правоохранительных органов для уточнения обстоятельств. Подробностей по массовой драке пока больше не сообщается, так как проходит выяснение подробностей произошедшей неприятности. Пресс-служба МВД Москвы сообщит недостающие детали немного позже.


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