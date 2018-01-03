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Под Петербургом прохожие нашли плачущего двухлетнего мальчика

Вчера, 21:46

Днём 3 января в поселке Рахье под Петербургом (Всеволожский район Ленобласти) внимание прохожих обратил на себя двухлетний плачущий мальчик. Ребёнок потерялся и звал маму, его отправили в местную администрацию и начали поиск родственников.

Потерявшийся малыш не мог объяснить, где именно он живёт, поэтому поиском его родных занялись местные правоохранители. Несколько часов мальчик провёл в местной администрации, где его согрели и покормили, а затем ребёнка отправили в районную больницу Всеволжска, где медики заключили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как выяснилось, малыш потерялся во время прогулки с бабушкой. Представители местной полиции информируют, что его родители уже найдены и сейчас устанавливаются причины, почему двухлетний ребёнок оказался на улице один. Сотрудники соцслужбы уведомлены об инциденте и следят за ситуацией.


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