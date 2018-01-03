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В Ирландии возможен теракт, сириец зарезал прохожего и ранил двоих

Вчера, 21:27

В Ирландии сириец напал на мирных прохожих с ножом. В результате атаки один человек убит, двое раненых госпитализированы. Полиция имеет версию вероятного теракта.

 В ирландском городе Дандолк, который находится в резиденции графства Лаут, произошло 3 января шокирующее событие. Мигрант из Сирии совершил дерзкое нападение на мирных граждан. Он атаковал прохожих, используя при этом в руке нож. В результате действий мужчины один человек был убит, а двое ранены.

Пострадавшие доставлены в больницу. Об их состоянии здоровья информации пока нет. Сотрудники полиции Ирландии обеспокоены этим преступлением. Было установлено, что мигрант, атакующий население, приехал из Сирии. Его цель приезда в страну мотивировалась простым туризмом. Прежде мужчина был в Японии. Сотрудники полиции имеют версию о содеянном теракте.


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