В Норильске участились случаи нападения песца на людей

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Жители Норильска сообщают в социальных сетях об участившихся случаях нападений песца, вышедшего к людям. Дикое животное не боится горожан и отчаянно бросается на пешеходов.

О нескольких нападениях пушистого хищника сообщалось в районе Талнах. Здесь песец нападал не только на людей, но и на выгуливаемых собак. Одно из таких нападений попало на видео. На представленных кадрах видно, как хищник без лишней боязни бросается в схватку с в разы превышающим его по размерам псом породы хаски. Пока случаев укусов зафиксировано не было, но горожане опасаются, что вышедший к людям песец может быть носителем бешенства или другой опасной инфекции.

Ранее мы писали, что на Аляске в местный аэропорт проникли два полярных медведя. Сотрудники воздушной гавани не смогли прогнать опасных хищников и были вынуждены оттащить их за пределы территории стратегического объекта на санях.