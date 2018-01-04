VistaNews.ru


В Норильске участились случаи нападения песца на людей

Сегодня, 02:15

Жители Норильска сообщают в социальных сетях об участившихся случаях нападений песца, вышедшего к людям. Дикое животное не боится горожан и отчаянно бросается на пешеходов.

О нескольких нападениях пушистого хищника сообщалось в районе Талнах. Здесь песец нападал не только на людей, но и на выгуливаемых собак. Одно из таких нападений попало на видео. На представленных кадрах видно, как хищник без лишней боязни бросается в схватку с в разы превышающим его по размерам псом породы хаски. Пока случаев укусов зафиксировано не было, но горожане опасаются, что вышедший к людям песец может быть носителем бешенства или другой опасной инфекции.

Ранее мы писали, что на Аляске в местный аэропорт проникли два полярных медведя. Сотрудники воздушной гавани не смогли прогнать опасных хищников и были вынуждены оттащить их за пределы территории стратегического объекта на санях.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.