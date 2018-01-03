Человек-змейка на зебре рассмешил автолюбителей в Ростове

Вчера, 20:37

В Ростове на пешеходном переходе появившийся там мужчина очень рассмешил автолюбителей и получил от них прозвище «человек-змейка». Так он был назван за то, что был настолько пьян, что передвигался через проезжую часть почти ползком.

В то же время, несмотря на высокую степень опьянения, человек-змейка чётко следовал сигналу светофора и двигался, если это можно так назвать, исключительно в пределах «зебры».

Поскольку его передвижение было очень медленным, ему на помощь пришёл один из автолюбителей, которым надоело ждать, пока мужчина справится с «переходом» на другую сторону дороги.

Водитель одной из легковушек вышел из салона и взяв дисциплинированного, но «в усмерть» пьяного мужчину за шиворот, буквально доволок того до противоположного тротуара.

В сети уже появился ролик этого инцидента. Многие в комментариях сообщают, что посмеяться над подобными случаями, которые, к сожалению, не редки, может каждый. А вот помочь человеку и освободить проезд для других способны лишь единицы.

Похожий случай произошёл и под Саратовом, но там он завершился трагически. На проезжей части поселковой дороги лежал пенсионер. Его переехала движущаяся по ней «Ока».