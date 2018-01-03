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В Брянске скончался криминальный авторитет по прозвищу Леший

Вчера, 20:13

Олег Афанасенко, более известный в криминальных кругах по прозвищу Леший, умер на днях в Брянске. Несколько лет назад бывший член одной из самых жестоких ОПГ в регионе пошёл на сделку с органами следствия и дал показания по нескольким громким эпизодам преступной деятельности.

В связи с началом сотрудничества с правоохранительными органами на него несколько раз организовывались покушения. В последнее время Афанасенко вёл спокойный образ жизни и занимался частным предпринимательством. В декабре, по словам родных, он тяжело заболел и накануне Нового года скончался. В данный момент выясняются причины смерти.

Ранее мы писали, что в Москве похоронили одного из авторитетов Солнцевской преступной группировки. По некоторым данным, это был последний значимый человек в иерархии ОПГ.


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