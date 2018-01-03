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В Нижегородской области 1,5-месячную девочку задавили в кровати родители

Вчера, 20:18

В Нижегородской области младенец погиб в кровати родителей. Следователи проводят проверку причастности супругов к смерти ребенка. Есть версия о том, что 1,5-месячную дочку просто раздавил пьяный отец.

Следователи СК Нижегородской области расследуют обстоятельства трагической гибели 1,5-месячной девочки. Шокирующий случай произошел в поселке Туркуши Ардатовского района. 2 января утром родители нашли своего ребенка без признаков жизни на своей кровати. Судя по материалам следствия, мать погибшей девочки вечером положила ребенка на свою кровать. Девочка лежала посредине между женщиной и ее супругом. После того, как родители уснули, они не поняли, что случилось.

На утро мать увидела, что дочь мертва. Об этом сразу сообщили в полицию. После проведения судебно-медицинской экспертизы трупа младенца выяснилось, что причиной смерти ребенка стало удушение. Это и послужило толчком о предположении, что девочку просто раздавил пьяный отец во время сна.


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