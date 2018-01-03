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Пожар в торговом центре Хасавюрта ликвидировали сегодня

Вчера, 20:33

В Дагестане в городе Хасавюрте сегодня произошел большой пожар, охвативший площадь здания торгового центра более 600 квадратных метров.

Утром 3 января в 7.40 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возникшем пожаре в торгово-развлекательном центре в городе, который находится в доме по адресу: улица Победы 109 А. На место происшествия были направлены 3 пожарные машины и бригада из 12 спасателей. В здании из трех этажей пламя полностью оккупировало весь мансардный этаж. Лишь к девяти утра удалось локализовать огонь, а через некоторое время пожарные окончательно ликвидировали возгорание.

По предварительной информации, возгорание началось в пиццерии, расположенной на мансардном этаже. Причины происшествия устанавливаются. Пострадавших от огня нет.


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