Пожар в торговом центре Хасавюрта ликвидировали сегодня

Вчера, 20:33

В Дагестане в городе Хасавюрте сегодня произошел большой пожар, охвативший площадь здания торгового центра более 600 квадратных метров.

Утром 3 января в 7.40 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возникшем пожаре в торгово-развлекательном центре в городе, который находится в доме по адресу: улица Победы 109 А. На место происшествия были направлены 3 пожарные машины и бригада из 12 спасателей. В здании из трех этажей пламя полностью оккупировало весь мансардный этаж. Лишь к девяти утра удалось локализовать огонь, а через некоторое время пожарные окончательно ликвидировали возгорание.

По предварительной информации, возгорание началось в пиццерии, расположенной на мансардном этаже. Причины происшествия устанавливаются. Пострадавших от огня нет.