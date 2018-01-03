В Греции разбился учебный самолёт ВВС этой страны

Вчера, 19:53

В Греции разбился самолёт ВВС этой страны Т-2, который был учебным для тренировки пилотов. При этом его экипаж остался жив.

Информация распространена Генштабом греческих ВВС. Катастрофа произошла на Пелопоннесе 3 января в районе обеда. Экипаж выполнял тренировочный полёт.

Воздушное судно принадлежало 120 учебному авиакрылу. Уже сообщено, причиной его падения стала техническая поломка. Во время этого, он находился над морем, в двух милях южнее аэропорта Каламата.

Через 4 минуты прибывший на помощь вертолёт ВВС Греции поднял лётчиков на свой борт. Согласно сообщению, они не получили повреждений и уже находятся в своём воинском подразделении, продолжая службу.

Что послужило причиной катастрофы Т-2, станет разбираться специально созданная комиссия.