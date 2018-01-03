VistaNews.ru


В Греции разбился учебный самолёт ВВС этой страны

Вчера, 19:53

В Греции разбился самолёт ВВС этой страны Т-2, который был учебным для тренировки пилотов. При этом его экипаж остался жив.

Информация распространена Генштабом греческих ВВС. Катастрофа произошла на Пелопоннесе 3 января в районе обеда. Экипаж выполнял тренировочный полёт.

Воздушное судно принадлежало 120 учебному авиакрылу. Уже сообщено, причиной его падения стала техническая поломка. Во время этого, он находился над морем, в двух милях южнее аэропорта Каламата.

Через 4 минуты прибывший на помощь вертолёт ВВС Греции поднял лётчиков на свой борт. Согласно сообщению, они не получили повреждений и уже находятся в своём воинском подразделении, продолжая службу.

Что послужило причиной катастрофы Т-2, станет разбираться специально созданная комиссия.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.