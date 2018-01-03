Под Петербургом мигрант умер после отравления «палёной» водкой

Вчера, 19:39

В Разливе под Петербургом мигрант умер после отравления выпитой водкой, которую называют «палёной». Другие два его собутыльника сейчас находятся в больнице.

Группа мигрантов решила провести в самом конце 2 января вечеринку в Разливе, находящемся в Курортном районе Петербурга. Для одного из них она уже закончилась трагически. Причина смертельного отравления - приобретённая за небольшую цену «палёнка».

После того, как неподвижные тела всех троих собутыльников были обнаружены, прибыла бригада медиков. У всех мигрантов было зафиксировано сильное опьянение алкоголем. Самому молодому из них 22 года, а старший отметил 25-летие. В Петербург они прибыли на заработки.

Одного из них медикам спасти не удалось. Молодой человек, приехавший из Узбекистана, скончался. Двое других сейчас в больнице №40 Сестрорецка. Состояние одного из них крайне тяжёлое, а другой впал в кому.

На месте происшествия побывали и правоохранители. Там они обнаружили бутылки с остатками палёной водки. Начаты следственные действия.

Коллективное смертельное отравление произошло и в Таджикистане. Там причиной этого стал праздничный плов, который участники застолья готовили сами. Как туда мог попасть яд, устанавливается.