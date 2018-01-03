В Зимбабве крокодилы загрызли мужчину

Вчера, 19:36

В Зимбабве крокодилы напали на туристов. Вследствие этого погиб мужчина, женщина получила серьёзные травмы. Об этом уведомляет газета Herald. Трагедия произошла в Нацпарке.

Мужчина и женщина плавали на лодке на водоёме, в котором обитают крокодилы. После чего один из хищников напал на лодку, прокусив её зубами, и нанёс серьёзные укусы людям. Обоих забрала скорая. Мужчину спасти не удалось в связи с тяжестью нанесённых травм. Он скончался до прибытия медработников. Работники нацпарка утверждают, что катание на лодках в водоёме строго запрещено, так как такие лодки не могут гарантировать полную безопасность.

Администрация парка обратилась к посетителям с просьбой не подходить близко и не подвергать себя опасности. Гражданство потерпевших не сообщается.