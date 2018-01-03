В Мытищах бытовым газом отравилась семья из четырех человек

Вчера, 19:07

В Мытищах семья из четырех человек отравилась бытовым газом. В эпицентре события двое детей трехлетнего возраста. Все пострадавшие госпитализированы, идет расследование причин произошедшего случая в Московской области.

От источника, знакомого напрямую с ситуацией, в Московской области на территории города Мытищи произошел несчастный случай, который едва не стал фатальным для одной семьи. В одной из квартир произошла утечка бытового газа. В итоге отравление получила целая семья из четырех человек, проживающая в злополучной квартире.

По указанному адресу была отправлена скорая помощь. На момент прибытия медиков, пострадавшие были живы, но их состояние требовало срочной госпитализации в медицинское учреждение. Отравление бытовым газом получили и двое малолетних детей трехлетнего возраста, которые также присутствовали в квартире. По данному факту сообщено в полицию. Идет расследование причин утечки токсичного газа. Первопричиной может быть неисправность в работе газовой колонки.