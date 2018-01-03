VistaNews.ru


В Мытищах бытовым газом отравилась семья из четырех человек

Вчера, 19:07

В Мытищах семья из четырех человек отравилась бытовым газом. В эпицентре события двое детей трехлетнего возраста. Все пострадавшие госпитализированы, идет расследование причин произошедшего случая в Московской области.

 От источника, знакомого напрямую с ситуацией, в Московской области на территории города Мытищи произошел несчастный случай, который едва не стал фатальным для одной семьи. В одной из квартир произошла утечка бытового газа. В итоге отравление получила целая семья из четырех человек, проживающая в злополучной квартире.

По указанному адресу была отправлена скорая помощь. На момент прибытия медиков, пострадавшие были живы, но их состояние требовало срочной госпитализации в медицинское учреждение. Отравление бытовым газом получили и двое малолетних детей трехлетнего возраста, которые также присутствовали в квартире. По данному факту сообщено в полицию. Идет расследование причин утечки токсичного газа. Первопричиной может быть неисправность в работе газовой колонки.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.