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В Таджикистане новогодний плов насмерть отравил несколько человек

Вчера, 19:09

В Таджикистане новогодний плов, который они готовили сами для себя, насмерть отравил несколько человек, собравшихся вместе встретить праздник. Причиной этому стал попавший туда нитрат натрия.

Практически все участники застолья успели отведать праздничный плов. Почти сразу после этого они почувствовали себя плохо. Потребовалась госпитализация. Четверо человек, в числе которых и повар, готовивший блюдо, уже скончались. Состояние ещё нескольких очень тяжёлое.

Как вещество, вызвавшее смерть, могло попасть в традиционную для данных мест еду, пока не установлено. Некоторые местные жители склонны полагать, что отравление вызвал не плов, а некачественный алкоголь. В то же время представителями мэрии данная возможность опровергается.

Нитрат натрия является бесцветным кристаллическим веществом, не обладающим запахом. В то же время он отличается сильно солёным вкусом.

В основном он применяется в качестве удобрения. Также в незначительных количествах его используют и в пищевой промышленности.

Его применяют и в других отраслях, производящих пиротехнические смеси, ракетное топливо, взрывчатые вещества и стекло. Полезно оно также при металлообработке.

Выяснением всех обстоятельств смертельного инцидента занимаются местные правоохранители.


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